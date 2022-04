Biella, una raccolta fondi dopo l’incendio della casa di Daniele e Barbara

Una raccolta fondi dopo l’incendio di Biella dello scorso 9 aprile (leggi qui). “Ci sono voluti meno di 20 minuti perché la casa in cui Daniele e Barbara vivevano bruciasse. Il tempo di chiamare i pompieri e mettere in salvo poche cose e la casa costruita dai nonni di Daniele è stata completamente avvolta dalle fiamme”.

La raccolta è stata organizzata su GoFundMe da Andrea Moroni del gruppo The Vikings Italy, rievocatori, come si legge sulla pagina Facebook “che partecipano ogni anno ai raduni per approfondire i diversi aspetti della cultura vichinga, normanna, bizantina è longobarda, condividono entusiasmanti esperienze in accampamento è combattono in sicurezza”.

“Per The Vikings Italy, per tutti i rievocatori che hanno imparato a stimare Daniele e Barbara - si legge - è giunto il momento di sostenerli in questa battaglia”.

La raccolta fondi, arrivata a 1.600 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/qcynyr-testtesttes?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_gfm