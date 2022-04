Non c'è pace nel Biellese, ancora fiamme in serata a Gaglianico (foto di repertorio)

Non c'è pace nel Biellese sul fronte degli incendi. Nella serata di ieri, 12 aprile, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un nuovo abbruciamento di sterpaglie: questa volta, è accaduto in via Cairoli, a Gaglianico, dove alcune sterpaglie erano state date alle fiamme.

Nonostante gli avvisi e gli appelli al buon senso, andati inevasi da qualcuno. Le squadre sono riusciti ad avere la meglio sul rogo in poco meno di due ore; in seguito, è stata bonificata l'area interessata.