Addio a Benito Rimini, a 93 anni si laureò in Filosofia a Vercelli

Se ne è andato a 95 anni, al termine di una vita di certo ricca di soddisfazioni e di sfide vinte: Biellese in lutto per Benito Rimini, commercialista ed ex insegnante di Economia negli istituti superiori. L'uomo, nel 2020, divenne celebre come neo laureato in Filosofia all'Università del Piemonte Orientale. Per la discussione della sua tesi, nella Cripta di Sant'Andrea, si diedero appuntamento anche le telecamere della Rai (leggi qui).

Benito Rimini lascia i figli Filippo, commercialista, e Luca, grafico: entrambi, insieme alle rispettive famiglie, avevano seguito con passione e orgoglio la scelta di Rimini di dedicarsi allo studio per occupare il tempo libero che la sua lunga e felice età anziana gli aveva lasciato.

La sua avventura umana e culturale era finita anche al Tg1: un bell'esempio di invecchiamento attivo, anzi attivissimo, e della possibilità che la sorte tante volte riserva, di poter affrontare e superare sfide che sembrano impossibili.