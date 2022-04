Cosrab, entro giugno l'autorizzazione per il nuovo ecocentro di Biella

Il nuovo ecocentro di Biella autorizzato entro fine giugno.

E' questo uno degli obiettivi di Cosrab, di cui ha discusso l'assemblea dei sindaci di mercoledì 20 marzo. "L'iter per autorizzarne la costruzione sta procedendo, – dichiara il presidente Gabriele Bodo Sasso – e spero vada a fine entro questa scadenza".

L'assemblea ha inoltre esaminato le attività in cui l'ente è impegnato attualmente. A cominciare dal PNNR per cui, nel mese di febbraio, sono stati presentati progetti in tema di accesso controllato per raccolte stradali e domiciliari nei condomini, per lo stesso nuovo ecocentro di Biella, per un nuovo impianto di ottimizzazione dei flussi di raccolta e riduzione volumetrica dei materiali, per la digitalizzazione dei processi di raccolta SEAB e fleet management.

"Progetti che comportano investimenti per circa 6 milioni di euro sul territorio – precisa Bodo Sasso – finalizzati a migliorare la gestione dei rifiuti e creare risparmi: risparmi già applicati nei Comuni dove si sono già fatti interventi".

"In tema di informatizzazione legata al PNNR – continua il presidente - stiamo gestendo, insieme a Seab, una nuova piattaforma in materia di raccolta e segnalazione degli abbandoni, che cambierà il sistema logistico di gestione dei rifiuti. Sul tema abbandoni, in assemblea abbiamo affrontato il discorso fototrappole, che il Cosrab mette a disposizione dei Comuni, sollecitando alcuni sindaci ad adottare sanzioni più pesanti".

Cosrab ha inoltre esposto ai consorziati il lavoro titanico, mai fatto prima, di mappatura delle dinamiche di raccolta e trasporto nei comuni di Valdilana, Curino, Mezzana Mortigliengo, Ailoche, Caprile.

"Questo ci permette di creare economie di scala – spiega Bodo Sasso - in quest'area, con lo scopo di ottimizzare la raccolta e ridurre i costi ai Comuni e quindi all'utenza. Infine un lavoro di ristrutturazione dei costi di raccolta ha permesso di contenerne l'aumento all'1,9%, quando il tasso medio di inflazione è del 5,7%. Un risultato frutto della collaborazione con Seab, che rileviamo con soddisfazione in un momento in cui le bollette di luce e gas gas aumentano del 300%".