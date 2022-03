Alla mamma del piccolo Giovannino una seconda donazione del ricavato “I Vostri Tessuti di Umanità"

Mercoledi’ 22 marzo, una delegazione di autori guidata da Luca Stecchi accompagnato da Serena Muscas e Sandra Ambrosini, ha consegnato a Chiara Sanna la mamma del piccolo Giovannino, la seconda donazione del ricavato delle offerte della vendita del Libro “I Vostri Tessuti di Umanità”.

L'Opera in questione è dedicata al piccolo amico Biellese " Giovannino", affetto da una grave patologia, la sclerosi tuberosa, un disturbo che provoca formazioni anomale nel cervello, alterazioni cutanee e talvolta tumori in organi vitali come cuore, reni e polmoni. Il piccolo ha bisogno di cure costanti e di vivere in un luogo adeguato.

Il libro è un'opera letteraria che nasce da una idea di Luca Stecchi in collaborazione con Elisabetta Coraini, ed è una raccolta di storie e testimonianze di persone che si sono trovate a combattere il dolore e la paura e ad uscirne vincenti. La Prefazione è a cura dello stesso Stecchi, mentre l'introduzione è di Elisabetta Coraini.

Fra gli autori si ricordano: Sandra Ambrosini, Serena Muscas, Giorgia Buscaglione, Chiara Sanna, Luca Stecchi, Francy Ceretta e Nella Luscietti, Mariagrazia Ferrari, Piero Sara, , Claudia Magagna, Maria Morena Tarroni, Luisa Nasso, Eleonora Morano L’opera è stata premiata al prestigioso Concorso Internazionale Agenda dei Poeti del 2021, si è aggiudicata il Premio speciale della giuria.

La prima donazione elargita è stata di 835 euro, mentre la seconda (appena effettuata) corrisponde a 500 euro per un totale di 1335 euro.

"I Vostri Tessuti di Umanità" - dichiara Stecchi - è stato creato con lo scopo di aiutare il piccolo bimbo ad attraversare nel modo più sereno possibile questo suo momento di vita così difficile, ringrazio ogni autore che si è prodigato alla scrittura di un proprio pensiero e di tutte le persone che hanno collaborato alla sua diffusione”

La prima edizione è andata letteralmente a ruba, non si esclude la possibilità di una ristampa.