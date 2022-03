Rhythmic School nella Top Ten della serie C a Montegrotto Terme

Doppio impegno per la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya nel week end; a Montegrotto Terme per la disputa della seconda prova del campionato di serie C ed a Borgosesia per la seconda prova del regionale LA e LB. In entrambe le competizioni le RSgirls si sono distinte per la loro preparazione ed hanno collezionato ottimi risultati. Trentasei sono state le compagini scese in pedana nel palasport della graziosa cittadina termale veneta in rappresentanza di altrettante associazioni liguri, toscane, piemontesi e della Valle d’Aosta. A difendere i colori blu/fuxia del team candelese sono scese in pedana: Giulia Sapino con un eccellente esibizione al cerchio (22,900), seguita da due buone performances di Camilla Lozito alla palla (20,450) e Matilde Sabattini alle clavette (19,850) per concludere con un’ottima routine di Chiara Sinacori al nastro (21,800) portando complessivamente il risultato di squadra ad un totale di 85,000 che è valso il nono posto finale.



A Borgosesia, alcune centinaia di atlete, in gara nelle giornate di sabato e domenica hanno dato vita alla seconda prova del campionato regionale FGI Silver LA e LB. La prima RSgirl a gareggiare è stata Esther Carolina Sales Neto nella categoria LB1 J1 presentandosi in gara con due ottimi esercizi a fune e nastro ottenendo dalla giuria la medaglia d’argento. E’ stato poi il turno di Ginevra Viana e Ginevra Segatto entrambe impegnate nella categoria LB2 A2 a palla e nastro, dove hanno monopolizzato il podio, il corpo giudicante ha decretato per loro rispettivamente il primo ed il secondo posto. Nella serata di sabato, ha gareggiato nella categoria LB2 J3, esibendosi a palla e nastro, Matilde Linty per lei un’ottima medaglia di bronzo. Giorgia Maria Bonifacio, impegnata nella categoria LA1 J1, nella giornata di domenica, ha eseguito esercizi al corpo libero ed alla palla ottenendo dalla giuria un buon quarto posto, a pochi centesimi dal podio. Hanno seguito le ginnaste in gara Arianna Prete, Giada Mello Grand e la DT Tatiana Shpilevaya che si dimostrano soddisfatte dei risultati conseguito dalle loro ginnaste: “le due Ginevra si sono comportate molto bene ottenendo nella loro categoria l’oro e l’argento. Ottimi risultati anche per Esther, Matilde e Giorgia che hanno collezionato un secondo, un terzo ed un quarto posto. Molto bene anche la squadra di serie C, che è riuscita a risalire quattro posizioni in classifica rispetto alla prima prova, nonostante alcuni elementi della squadra risentano ancora di alcune problematiche. Cercheremo - concludono le tecniche - in occasione della terza prova che si disputerà fra un mese a Padova, se le condizioni saranno quelle da noi auspicate, di scalare ulteriormente qualche altra posizione verso il vertice della classifica, visto che le nostre atlete hanno dimostrato di avere ulteriori spazi di miglioramento”. Sabato e domenica prossima lo staff della Rhythmic School sarà nuovamente impegnato nell’organizzazione, presso il palazzetto dello sport di Candelo, della seconda prova del campionato regionale squadre allieve Gold e della seconda prova del regionale Silver LC.



Scenderanno in campo a difendere le ottime posizioni conquistate nella prima prova le seguenti RSgirls: Martina Brocchi, Iris Marchesi, Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia e Giada Vitale. Durante la due giorni di gara sarà attivata anche un’importante iniziativa, rivolta a tutte le associazioni partecipanti ed a tutte le persone che avranno il desiderio di farlo: sarà effettuata una raccolta, in collaborazione con altre istituzioni locali, di beni di prima necessità e di medicinali in favore della popolazione ucraina. Oltre a questa iniziativa la Rhythmic School, supportata dalle famiglie delle atlete, ha aderito anche ad un altro progetto, proposto dalla Federazione ginnastica Ucraina, che prevede l‘ospitalità e la possibilità di garantire gli allenamenti alle atlete ucraine di ginnastica ritmica: la Rhythmic School ha fornito la propria disponibilità ad ospitare fino a cinque atlete.