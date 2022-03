Dal Ministero 1.6 milioni di euro per il Liceo Sella. Ramella Pralungo: "Grazie al lavoro di rete"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha scritto al Viceministro dello Sviluppo Economico Sen. Gilberto Pichetto Fratin, l’On. Lucia Azzolina, l’On. Andrea Delmastro Delle Vedove, l’On. Cristina Patelli e all’On. Roberto Pella, per i fondi ricevuti dal Ministero della Pubblica Istruzione per la sistemazione del Liceo Sella a seguito del ritrovamento di amianto nel pavimento.

"Gilberto, Lucia, Andrea, Cristina, Roberto, con la presente Vi ringrazio per gli sforzi profusi affinché la Provincia di Biella potesse ottenere il finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione, per i lavori di bonifica da amianto presso la sede dell’Istituto “G. e Q. Sella “ di Biella.

Come sapete, il Ministero non aveva trasmesso alla Provincia il decreto finanziamento e gli uffici non avevano quindi potuto inviare la documentazione richiesta. La proroga dei tempi che è stata recentemente accordata ha risolto la situazione venutasi a creare. Tengo a ringraziarVi tutti per vicenda e per aver contribuito tutti a far sì che l’intervento presso l’istituto (inclusi gli oneri conseguenti) venga finanziato per 1,6 milioni di euro.