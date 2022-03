Caorle e Saluzzo: due tappe piene di successi per la Pietro Micca FOTO

Domenica 27 febbraio, le ginnaste della ritmica Pietro Micca calcano la pedana veneta di Caorle con la squadra di serie C e la pedana di Saluzzo con le individualiste del livello LA e LB. Caorle, I prova di Campionato Interregionale Serie C: la squadra composta da Bocchino Francesca (classe 2006) al cerchio, Nelva Margherita (classe 2008) al nastro, Rizzo Sophie (classe 2008) alla palla, Sansone Asia (classe 2009) alle clavette e Meirone Letizia (classe 2009) riserva, dopo una gara pulita e di ottimo livello si posiziona al quindicesimo posto.

Marta Nicolo, direttrice tecnica e Irina Liovina, tecnica raccontano tanto orgoglio e soddisfazione per queste ragazze: “Questa squadra, composta totalmente da ginnaste biellesi, cresciute in casa Pietro Micca, dimostra di essere in crescita, migliorando di giorno in giorno. Si continua a lavorare, ma siamo sicuramente sulla strada giusta.” Saluzzo, I prova di Campionato Individuale Silver LA LB: le sei individualiste presentate da Pietro Micca gareggiano con determinazione e portano a casa ben cinque medaglie. Gallo Rebecca Maria (classe 2012), palla e corpo libero livello LA, al suo esordio nelle competizioni federali si posiziona quinta. Carpano Clelia (classe 2011), palla e corpo libero livello LA. Clelia, anche lei al suo esordio nelle competizioni regionali, indossa con soddisfazione il bronzo. Fenzi Vittoria (classe 2009), fune e cerchio livello LB1, vince il secondo posto sbaragliando la competizione. Giordano Isabella (classe 2011), nastro e palla livello LB2, indossa l’oro e vince la gara. Saviolo Sofia (classe 2009), nastro e palla livello LB2, si posiziona al secondo posto fra le ginnaste della sua categoria. Pecollo Vittoria (classe 2009), nastro e palla livello LB2, occupa con soddisfazione il terzo posto. Ottima la prova di inizio stagione delle giovani ginnaste accompagnate dalle tecniche Rosso Elisabetta e Mercandino Federica.

Un weekend di successi per la ginnastica ritmica targata Pietro Micca, che su fronti differenti guadagna ottimi risultati. Il commento di Marta Nicolo, direttrice tecnica, sulla squadra di Serie C: “Siamo molto soddisfatte della crescita delle ragazze. Avere un vivaio ampio di ragazze biellesi cresciute con noi e pronte ad affrontare una competizione di questo livello, dimostra la validità del lavoro che stiamo facendo in palestra. Le ragazze hanno dimostrato grande maturità nel gestire una pedana così importante. L’emozione era palpabile, ma hanno saputo mantenere il sangue freddo e concludere la gara con esercizi competitivi e di qualità. Francesca, Sophie, Margherita, Asia e Letizia sono atlete in continuo miglioramento e una squadra affiatata. Una prima prova sicuramente soddisfacente, ora puntiamo a perfezionare la qualità degli esercizi e a presentarci ancora più determinate alla seconda prova di marzo.”

Invece per il Campionato Individuale LA LB, il commento della tecnica Elisabetta Rosso: “Accompagnare in gara le ginnaste al loro esordio è sempre emozionante. Rebecca e Clelia non potevano presentarsi alle gare regionali in miglior modo. Siamo molto contente dei loro risultati, conferma dell’ottima preparazione fatta in palestra. Fenzi Vittoria ha dimostrato molta maturità, qualche piccolo intoppo alla fune, ma ha recuperato alla grande e conquistato il podio. Isabella esordisce per la prima volta nel livello LB2 e lo fa in gran stile, contentissima del suo primo oro. Sofia e Vittoria Pecollo dimostrano la loro maturità nel saper gestire anche nuovi programmi, per di più con un attrezzo difficile come il nastro, vederle salire sul podio è estremamente gratificante.”