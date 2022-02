Parco Baraggia, in progetto una pista per pedoni e bikers

Un progetto ambizioso di riqualificazione del territorio, correlato al futuro raddoppio della Strada Trossi annunciato durante l'ultimo consiglio della Provincia di Biella.

E' l'idea del sindaco di Villanova Biellese, Giovanni Mangiaracina, di realizzare una pista ciclopedonale attorno al parco della Baraggia. “Ho espresso questo mio desiderio – dichiara Mangiaracina - di creare un'appendice di riqualificazione a quella della Trossi ai sindaci di Massazza, Benna, Candelo, Mottalciata e Cossato, comuni che si affacciano sul parco, e l'idea è piaciuta molto. Durante la pandemia la gente ha scoperto il piacere di fare passeggiate e conoscere nuovi percorsi naturali: da qui l'idea per quel parco fantastico dal punto di vista naturalistico che è la Baraggia”.

L'idea è ancora in fase embrionale. “La settimana prossima - annuncia il sindaco Mangiaracina – noi sindaci ci incontreremo per parlarne perchè si tratta di un progetto ambizioso, con interventi dal punto di vista organizzativo e logistico, e l'intervento anche dell'ente parco. In quella sede parleremo anche della possibilità di fare rete perchè questa idea può andare nella direzione dei fondi PNNR”.

Del progetto ne ha parlato anche il sindaco di Cossato Enrico Moggio, nel corso della conferenza stampa sul bilancio di previsione (leggi qui). "Questo è un argomento molto interessante - confida il primo cittadino - L'obiettivo finale è offrire dei servizi turistici a fruizione dei biellesi e attirare visitatori dai territori vicini del Milanese e del Torinese".