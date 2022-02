Bilancio di previsione, a Cossato obiettivo raggiunto: “Servizi mantenuti, ecco i lavori nel 2022”

“Quest'anno non è stato semplice chiudere il bilancio di previsione. È stato uno sforzo corale, ottenuto grazie al lavoro degli uffici e di tutti gli assessori. Un risultato importante, raggiunto il prima possibile per meglio affrontare la sfida del PNNR e sviluppare la maggior parte dei progetti, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alle vicende internazionali dell'ultimo periodo”. A parlare il sindaco di Cossato Enrico Moggio, al termine della conferenza stampa, andata in scena questa mattina, 23 febbraio, alla presenza dei media locali. L'argomento principale è stato il bilancio di previsione, documento programmatico attraverso il quale si gestiscono entrate e spese di un'amministrazione.

“Il bilancio pareggia sui 16 milioni e 200mila euro – commenta l'assessore Carlo Furno Marchese – e diversi sono gli eventi significativi: si è registrato, infatti, un azzeramento del contributo statale per funzioni fondamentali. Basti pensare che 2 anni fa era sui 430mila euro e nel 2021 sui 73mila euro. Ad oggi, sono stati azzerati anche quasi tutti i ristori statali per l'emergenza Covid. Inoltre, abbiamo registrato maggiori oneri per le politiche abitative e un aumento delle spese per le utenze primarie (energia elettrica e gas) e delle materie prime. Infine, continuiamo a mantenere i servizi con misure anti-Covid, e il livello di spesa di funzionamento conseguente, insieme ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e alle esenzioni Imu (per i beni merce e attività turistiche) e dal Canone Unico Patrimoniale per il primo trimestre 2022”.

Sul fronte dei servizi a domanda individuale (mensa, asili nidi, scuolabus) l'amministrazione Moggio è categorica: “Tanti comuni hanno tagliato i servizi, noi ci siamo dati un obiettivo: mantenerli con gli stessi standard di qualità ed efficienza, sostenendoli per circa il 70 per cento. È chiaro che sono stati rivisti alcuni aspetti: le tariffe sono leggermente aumentate così da coprire le minori entrate e tagliare un po' le spese; sono state rimodulate e ridotte le fasce e gli scaglioni valevoli per l'Isee tutelando le fasce deboli”.

Per le opere pubbliche, il programma è dettagliato: quasi due milioni di euro saranno impiegati nel 2022 per la manutenzione viaria di sicurezza stradale (150mila euro) e della palestra all'Aguggia (250mila euro), insieme alla rigenerazione urbana dell'ex Vesta (987.510 euro), i cui cantieri partiranno entro il mese di giugno. 350mila euro andranno per un primo intervento a Villa Ranzoni. “Nel 2024, invece, avranno iniziati i lavori di rifacimento del parco esterno per altri 350mila euro – annuncia Moggio – Teniamo molto a questo progetto, dal momento che riteniamo che quest'area un vero gioiello”. 2 milioni e 7mila euro saranno utilizzati il prossimo anno per opere alle scuole Fila e Parlamento, al cimitero capoluogo e al mercato. Altri 150mila per l'ampliamento della videosorveglianza. Nel 2024 è in previsione un altro milione per la manutenzione delle piazze Tempia e Angiono, oltre allo stadio Abate.

Il bilancio di previsione verrà discusso nel prossimo consiglio comunale, in programma il prossimo 1° marzo, alle 17, nei locali di Villa Berlanghino. Infine, sul PNRR, arrivano importanti novità. “Stiamo dialogando con il comune di Quaregna Cerreto per un progetto di riqualificazione di tutta la via Mazzini – sottolinea Moggio – Siamo ancora nella fase embrionale ma puntiamo a modificare al meglio l'asse viaria. La proposta è stata accolta positivamente e speriamo che sia l'inizio di una serie di iniziative che abbiamo in mente con i territori vicini”.