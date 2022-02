Biella, Nuvolosa, il Festival del fumetto, alla 4a edizione

Questa mattina è stata presentata la quarta edizione di “Nuvolosa”, il progetto realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con l’associazione Creativecomics, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il supporto di UPBEduca / Palazzo Ferrero-Miscele Culturali, del Liceo Artistico cittadino, del Centro commerciale I Giardini di Biella, del Comune di Candelo.

Hanno partecipato 166 giovani da tutta Italia. In palio sono stati previsti premi in denaro, aumentati notevolmente, grazie anche al supporto di sponsor: € 1.500, € 700 ed € 400 al netto delle ritenute di legge. Anche quest’anno un premio speciale di € 200 è destinato alla miglior Sceneggiatura a tema libero; la storia verrà realizzata in fumetto da un disegnatore professionista e inserito nel catalogo della futura edizione del concorso. I dodici migliori lavori (due in più rispetto alle passate edizioni) saranno inseriti in catalogo ed esposte a Palazzo Ferrero dal 5 al 13 marzo.

Il tema di quest’anno è di urgente e grandissima attualità ed è stato sviluppato dai fumettisti in varie declinazioni: “La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro”, collegato all’edizione 2022 di "Selvatica – Arte e Natura in Festival", il Festival realizzato da Palazzo Gromo Losa e ideato da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed E20Progetti, con l'obiettivo di far dialogare le arti visive insieme alle meraviglie naturali del nostro pianeta, avendo come elemento di ispirazione gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per la tutela e salvaguardia dell'ambiente e che avrà luogo a Biella a partire dal 19 marzo.

Le azioni messe in atto, come già nelle precedenti edizioni sono la realizzazione di laboratori per ragazzi, il concorso artistico, la premiazione, le esposizioni, l’evento finale e alcune iniziative collaterali.

Nel dettaglio, il 5 marzo a Palazzo Ferrero al Piazzo è prevista la premiazione alle ore 16,30 del concorso e alle 17,30 l'inaugurazione delle esposizioni, visitabili fino al 13 marzo sab e dom, orario 10.00–13.00 e 15.00–19.00, e per le scuole anche lun. 7 mart. 8 e giov.10 marzo, orario 9:00-13:00 (su prenotazione all’Informagiovani).

I lavori premiati nell’ambito del concorso nazionale con tema La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro e le mostre con immagini tratte da Nathan Never. Uniti per il pianeta, Love e Letters from animals sono inserite in Selvatica - Arte e Natura in Festival e quindi saranno visitabili dal 19 marzo al 26 giugno.

Domenica 6 marzo, alle ore 10:00-11:00 “Uniti per il pianeta” Incontro con Bepi Vigna e Sergio Giardo. Presentazione del volume edito da Sergio Bonelli Editore; ore 11:00-12:00 “Laura Zuccheri, una donna che disegna Tex” Incontro con l’autrice moderato da Davide Barzi. Al termine dell’incontro, session sketch ore 12:00-13:00 “Letters from animals” Incontro con gli autori Frederic Bremaud e Giovanni Rigano; ore 14:00-15:00 Portfolio Review - con Ivan Calcaterra e Andrea Modugno Riservato ai partecipanti al concorso; ore 14:00-15:00 Incontro “Orsa Maggiore, i supereroi biellesi” presentazione del fumetto di Gloria Meluzzi e Andrea Osella; ore 15:00-16:00 “Roberto Diso” Incontro con l’autore moderato da Davide Barzi Al termine, session sketch; ore 16:00-17:00 Workshop di fumetto con Angela Allegretti (dai 12 anni). Posti limitati; solo su prenotazione a Informagiovani di Biella

Sarà possibile acquistare gli APERITIVO COMICS, spendibili nella giornata di Domenica 6 Marzo dalle 10:00 alle 18:00. Il Coupon (su prenotazione) dà diritto a: set con stampe di vari disegnatori, aperitivo con degustazione prodotti del territorio, disegno sketch a scelta tra gli autori presenti.

Gli autori ospiti il 6 marzo sono: Angela Allegretti 2. Barbara Astegiano 3. Davide Barzi 4. Rossana Berretta 5. Frédéric Brémaud 6. Paolo Buscaglino 7. Ivan Calcaterra 8. Michele Carminati 9. Andrea Cavaletto 10. Laura Chiappini 11. Giorgio Comolo 12. Roberto Diso 13. Maurizio Galia 14. Pietro Gandolfi 15. Sergio Gerasi 16. Marco Ghion 17. Sergio Giardo 18. Gloria Meluzzi 19. Andrea Modugno 20. Andrea Osella 21. Massimo Pini 22. Riccardo Randazzo 23. Vincenzo Riccardi 24. Giovanni Rigano 25. Christian Sartirana 26. Attila Schwanz 27. Alessandro Sidoti 28. Daniele Statella 29. Evandro Straccini 30. Alfredo José Tasso 31. Ugo Verdi 32. Toni Viceconti 33. Bepi Vigna 34. Laura Zuccheri

LE MOSTRE, 5 - 13 MARZO 2022

La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro; Sono presenti in mostra anche: i lavori realizzati dagli allievi del Liceo Artistico cittadino, premiati per la sezione locale del concorso e alcuni altri meritevoli, che riceveranno un riconoscimento; Nathan Never. Uniti per il pianeta; Love.

I lavori premiati nell’ambito del concorso nazionale Premio Nuvolosa con tema La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro e le mostre con immagini tratte da Nathan Never.

Uniti per il pianeta - Love - Letters from animals verranno inserite in Selvatica - Arte e Natura in Festival e saranno quindi visitabili anche dal 19 marzo al 26 giugno 2022 (sabato e domenica, orario 10:00-19:00).

I WORKSHOP hanno rappresentato il contenuto formativo del progetto: Creativecomics ha gestito due “Laboratori di Fumetto”, condotti da professionisti del settore presso il liceo artistico cittadino “G. e Q. Sella”, a cui hanno partecipato circa novanta studenti e a cui è seguito un incontro di approfondimento. Un ulteriore corso si è tenuto presso la sede distaccata presso la Casa circondariale di Biella. Vista l'ampia partecipazione degli studenti, si è deciso di premiare con un riconoscimento in materiale artistico altri tre studenti.

A Nuvolosa sono i quattro laboratori di fumetto con Daniele Statella (Diabolik) e Sergio Cabella (Topolino) per bambini e ragazzi, proposti nel pomeriggio di sabato 12 e 19 marzo dal Centro Commerciale I Giardini di Biella.

I FINALISTI DEL PREMIO NUVOLOSA

Questi sono i DODICI FINALISTI, elencati in ordine alfabetico, con il titolo della loro opera: - Bartoli Luca (sceneggiatura, Lazio) e Raiteri Paolo Giampiero (disegni, Lazio), NATURAL-MENTE - Calcagno Maurizio (sceneggiatura, Piemonte), Prunesti Christian (disegni, Calabria) e Gagliasso Luca (colore, Piemonte), L'UOMO DELL'UTOPIA - Dal Corso Emy (Veneto), LETTERA DAL NUOVO MONDO - Di Luzio Martina (sceneggiatura, Emilia-Romagna) e Gabbi Lucia (disegni, Emilia-Romagna), PUNTO. A CAPO - Di Napoli Simona (sceneggiatura, Sicilia) e Leone Marco (disegni, Sicilia), SGUARDO AL PASSATO PER COLTIVARE IL FUTURO - Di Pietro Stefano (Lazio), COLTIVARE IL FUTURO - Fazzari Alice (sceneggiatura, Piemonte) e Bolognini Lidia Giuliana (disegni, Liguria), LA FAMIGLIA MIDORI - Muzzo Federica (Sicilia), LA SERRA - Pani Vincenzo (Lazio), VITA DI PINO - Salatino Marisa Francesca (sceneggiatura, Puglia) e Cascione Lucia (disegni, Puglia), IL PRIMO GERMOGLIO - Sardina Toni (Sicilia), LA GUERRA NON È PIÙ LA STESSA - Zagami Anna (Calabria), ECO-RAPTUS Le tavole dei vincitori e dei selezionati saranno inserite in catalogo ed esposte nell’ambito di “Nuvolosa” dal 5 al 13 marzo. Un video presenterà le tavole di altri 15 lavori selezionati dalla giuria. Le sole tavole dei vincitori rimarranno esposte a Palazzo Ferrero fino al 26 giugno, nell’ambito di “Selvatica – Arte e natura in Festival”.

FINALISTI DEL PREMIO SPECIALE SCENEGGIATURA, in ordine alfabetico: - Daniele Gianpaolo (Campania), NASCOSTO - Garipoli Umberto Mario (Lombardia), SPECIE DOMINANTE - Ramilli Francesco (Emilia-Romagna), LA PIOGGIA

FINALISTI DELLA SEZIONE LOCALE (Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella), in ordine alfabetico: - Boretto Matteo, Palma Francesca, Vizireanu Mattia - classe IV H, UN NUOVO INIZIO - Sola Vittorio - V F, SPIRIT OF NATURE - Sunico Caitlynjane - IV F, THE SIMPLE STORY OF A BIRD

Riceveranno inoltre un riconoscimento: - Benmimoune Younis - IV F, CHIACCHIERE SU UN TRALICCIO - Francini Elisa - IV F, HOPE IS IN THE CLOUDS - Maffeo Alessia - IV F, FADED