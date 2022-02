Danni lievi per un uomo del '50 di Biella che sul tratto stradale nel comune di Gaglianico, ieri poco dopo le 14, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua Kia ed è rimasto coinvolto in incidente. Sul posto i Carabinieri, allertati dagli automobilisti di passaggio, e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in Ospedale per gli accertamenti del caso.