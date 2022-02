“Siamo Kali (la gatta nera) e Iside, amiche e nemiche per la pelle. Kali adottata da piccolissima per toglierla dalla strada, Iside arrivata come una meteora però dolcissima”.

Per la Festa del Gatto, in programma domani puoi inviare foto o video del proprio amico gatto, accompagnato da una breve descrizione della sua storia, al numero WhatsApp 331.9024919 o all'indirizzo email redazione@newsbiella.it. Il materiale dovrà essere inviato entro giovedì 17 febbraio.