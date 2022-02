Lettere a San Valentino, Premio nazionale ai Sentimenti 2022

Puoi scrivere di una persona, un animale, un oggetto o paesaggio o situazione che ami o ti dà gioia in modo particolare. Un racconto, una lettera, una poesia in italiano o in dialetto, al massimo 3 cartelle. Si dovrà inviare l’opera entro il 16 febbraio 2022 via posta all'indirizzo : Ca' di Celeste e di Rosa via del Canale 3 13050 Graglia (Bi) o via mail all'indirizzo : unitresegreteria@gmail.com, con l'oggetto: GRAGLIA San Valentino 2022.

Indicare chiaramente : nominativo, indirizzo, telefono ed eventuale mail per la risposta.

Una Giuria Popolare, aperta a tutti si riunirà - nel rispetto della normativa sanitaria COVID 19.-per la designazione del vincitore: sabato 19.02.2022 alle ore 15,30 alla Ca' di Celeste e di Rosa via del Canale 3 13050 Graglia (Bi)

Tutti i partecipanti saranno avvisati telefonicamente o via mail.

La Premiazione si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria COVID 19. domenica 27.02.2022 alle 15,00 alla Ca' di Celeste e di Rosa via del Canale 3 13050 Graglia (Bi)

Tutti i partecipanti alla premiazione dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato, gli altri premiati non in possesso di Green Pass rafforzato potranno ritirare la pergamena e quanto altro, solo su appuntamento telefonando al 011..53.63.924 il sabato successivo alla premiazione. Partecipazione gratuita –E’ gradita la prenotazione.