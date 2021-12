Clima gioioso e tante luci di Natale a Sagliano Micca, il grazie dell’amministrazione

Bel clima nel centro di Sagliano Micca, tutto vestito a festa, con luci e tanti colori per accogliere degnamente il santo Natale. Per questo l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un messaggio a chi si è prodigato per tutto questo: “Ringraziamo tutte le associazioni e i cittadini che hanno addobbato il nostro paese per le feste natalizie”.