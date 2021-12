Scossa di terremoto avvertita nel Biellese e in Lombardia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 11.34 di oggi, 18 dicembre, tra la Lombardia occidentale e il Piemonte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato un terremoto di magnitudo preliminare tra i 4,3 e i 4,8, avvenuto nel Bergamasco.

Le scosse sono state sentite in tanti punti del Biellese (dalla Valle Elvo e Cervo passando per Valdilana fino al Biellese orientale) e diversi cittadini hanno testimoniato la loro preoccupazione con molti messaggi inviati in redazione. Molti hanno sottolineato diverse vibrazioni di mobili e oggetti di casa. Inoltre, sono state numerose le chiamate effettuate al centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare l’accaduto durato pochi secondi.