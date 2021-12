Gadget natalizi: ecco le idee più gettonate tra i parrucchieri per promuovere il proprio salone

Con il Natale alle porte ci si sta attrezzando per promuovere la propria azienda senza dimenticare lo spirito festivo: ciò è vero anche per chi si occupa di bellezza e, in particolare, i parrucchieri.

Dalle divise a tema agli oggetti da regalare ai clienti, le possibilità sono davvero tante e si possono realizzare in modo davvero semplice e veloce, al giorno d’oggi. Infatti, è possibile ricorrere ai servizi di stampa online per creare gadget promozionali con cui promuovere al meglio il proprio salone e incrementare in questo modo le possibilità di fidelizzazione della clientela, così come quelle di raggiungere un bacino di pubblico più ampio.

Si tratta di possibilità messe a disposizione da realtà come Fullgadgets.com, che nella sezione “ gadget natalizi parrucchieri ” del proprio portale ufficiale raccoglie tutte le idee più efficaci e originali per diffondere il brand nel mondo dell’hair style.



L’outfit e i gadget personalizzati per il professionista

L'abbigliamento personalizzato è molto in voga in tante realtà e un parrucchiere può renderlo natalizio in molteplici modi. Ad esempio, con una maglietta oppure con un grembiule dedicato. La t-shirt di un parrucchiere, di norma, deve lasciare liberi i movimenti, così come un'eventuale camicetta: nel primo caso può essere utile un modello elasticizzato, mentre nel secondo una taglia comoda è consigliabile in ogni caso.

Al fine di rendere il brand più esclusivo ed elegante, se molto semplice si può persino prediligere la tecnica del ricamo, a conferire anche una sfumatura vagamente retrò. In presenza di loghi più complessi o in quadricromia, invece, la serigrafia o la sublimazione sono le modalità suggerite dai portali stessi.

Ovviamente, tutto ciò è valido anche se ad essere personalizzati sono altri capi, come grembiuli, pantaloni o giacche e persino complementi come i cappellini. La cosa fondamentale sarà scegliere con cura il colore di base perché sia in linea con lo spirito stesso del Natale (ad esempio rosso o verde) e magari arricchire il logo con qualche immagine a tema. Il tutto, evitando di mescolare troppe tinte diverse per ottenere un risultato il più possibile gradevole alla vista.

Anche una spazzola o uno specchio portatile possono essere personalizzati con immagini natalizie e completare il lavoro con oggetti di questo tipo può rendere gradevole la permanenza. Senza contare che si tratta di altrettanti oggetti da poter regalare ai clienti.



Gli omaggi perfetti per i clienti di un salone

Uno specchio da borsetta con spazzola inclusa è utile e pratico: molti parrucchieri scelgono di personalizzare proprio questi elementi per fare dono gradito alla clientela. Ne esistono di varie forme e tipologie e se si ha superficie sufficiente è possibile sia inserire una piccola immagine natalizia che il proprio brand, magari corredato da numero telefonico.

Se invece si vuole esulare dal tema della bellezza, anche un parrucchiere si può sbizzarrire con altri oggetti di uso quotidiano, come ad esempio le calamite che di solito si mettono sullo sportello del frigo: un piccolo Babbo Natale, una renna o un alberello addobbato sono solo alcune delle possibilità che riportano lo spirito festivo e sulle quali destinare un'area al proprio logo. Ma esistono anche idee innovative, pensate specialmente per chi ha bambini in casa, come puzzle magnetici, cartoline e persino calendari.

Un antistress è un dono creativo in ogni periodo dell'anno e, sotto Natale, può prendere fogge diverse sempre in tema: da usare mentre si attende la piega o la permanente sotto al casco oppure in casa e in ufficio, si rivela spesso un alleato eccellente e simpatico anche sotto Natale.

Tra i regali utili che un parrucchiere può pensare di destinare ai clienti, vi sono i caricatori portatili per smartphone, denominati anche power bank. Qui la superficie regolare e spesso anche relativamente ampia consentono di inserire sia la personalizzazione natalizia che il logo del proprio salone, magari persino corredato da riferimenti quali indirizzo e recapito telefonico.

Infine, in questo periodo non possono mancare dispositivi di uso ormai comune quali mascherine lavabili (anche FFP2 con filtro intercambiabile) o persino contenitori di gel per le mani.