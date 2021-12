L'appello di Anffas Biellese: “Il nostro Mariano Geraci è scappato, chi l'ha visto contatti Carabinieri”

“Il nostro Mariano Geraci è scappato venerdì sera e ad oggi non abbiamo più notizie di lui. Sappiamo che è vivo ma non sappiamo dov'è. Se qualcuno lo avesse visto o notato è pregato di mettersi in contatto con noi al 366 895 6022 oppure con i Carabinieri”. Questo l'appello pubblicato ieri sera da Ivo Manavella, direttore della Cooperativa Anffas Biellese. Dalle ultime informazioni raccolte, sembra che sia stato avvistato nel Milanese.