Lega, cambio della guardia nelle sezioni di Biella e Cossato: ecco chi li guiderà

Oggi presso la sede della segreteria provinciale della Lega è iniziata la stagione dei Congressi per il rinnovo delle Sezioni cittadine della Lega per Salvini Premier. Si sono celebrati i congressi della Sezione di Cossato e della Sezione di Biella.

Quest’ultima ha visto eletto con 14 voti su 22 partecipanti Andrea Ferrero, attualmente consigliere comunale di Biella; il Consiglio Direttivo sarà composto da Barbara Cozzi, Franco Mino, Giovanni Dantonia, Barbara Dorigo, Gianluigi Fava Piz, Antonino Barone. Per la Sezione di Cossato è stata eletta all’unanimità Alessia Caneparo, consigliere comunale di Tavigliano; il Consiglio Direttivo sarà composto da Marco Ascari, Felice Bocchio Chiavetto, Sonia Canella, Alessandro Piccolo.

«La Lega comincia questa stagione congressuale con un ricambio generazionale – afferma il commissario provinciale della Lega Michele Mosca – sono stati eletti due under 30 che da anni frequentano in modo assiduo il partito e hanno avuto modo di fare la gavetta, comprendendo le dinamiche del nostro movimento e iniziando una esperienza amministrativa in Comune. Come Lega guardiamo dunque al futuro con energia e stimoli rinnovati».

«Ringrazio tutti i militanti per la fiducia che mi hanno accordato – dichiara il neo segretario cittadino della Lega Biella, Andrea Ferrero – punterò molto sul coinvolgimento dei giovani, sull’attivazione di gruppi di lavoro rivolti a varie tematiche i quali possano essere sprone e stimolo per l’amministrazione comunale, rivolgo infine un appello a tutti e in particolar modo ai più giovani a rendersi partecipi del cambiamento che la società moderna sta affrontando. Le porte della Lega Biella sono aperte».

«Sono molto contenta dell’incarico che andrò a ricoprire, soprattutto in quanto giovane che da anni partecipa attivamente alla vita del movimento – aggiunge Alessia Caneparo, eletta segretario cittadino della Lega Cossato – grazie a tutti i militanti della mia Sezione mi hanno confermato il loro sostegno in modo unanime. Ora lavorerò in collaborazione con tutti e grande attenzione verrà posta sul potenziamento della sede di Valdilana».