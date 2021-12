Tecnici dell'acquedotto fasulli ingannano una 90enne e la derubano

Un secondo caso di truffa perpetrato ai danni di un soggetto fragile. Due malfattori si sono presentati come “tecnici dell’acquedotto” direttamente presso l’abitazione di una novantenne residente alla periferia di Cossato che li ha ingenuamente fatto entrare in casa. Una volta all’interno, i malviventi hanno distratto la vittima chiedendole di aprire i rubinetti della cucina e del bagno per verificare la qualità dell’acqua. Così, approfittando del momento di distrazione, sono riusciti ad impadronirsi di alcune centinaia di euro lasciati incustoditi.

Anche in questo caso stanno indagando i militari del Comando di Cossato che hanno raccolto la testimonianza della vittima e stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona interessata.

Dal Comando cossatese, nel ribadire di segnalare la presenza di eventuali persone sospette, fanno sapere di aver intensificato i servizi preventivi.