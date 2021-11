Tanta partecipazione alla Festa del Ringraziamento di Arro, il vescovo Farinella benedice mezzi agricoli FOTO

Si è celebrata sabato 27 novembre, ad Arro, in provincia di Biella, la 71esima edizione della Festa del Ringraziamento di Coldiretti della Federazione Vercelli-Biella. La tradizionale ricorrenza, svolta per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori, ha avuto un nutrito numero di partecipanti. Oltre ai Priori, ai Soci e ai dipendenti di Coldiretti, hanno presenziato anche diverse Autorità delle province di Biella e Vercelli: il prefetto di Biella Franca Tancredi, il vicepresidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il vicepresidente della Provincia di Vercelli Pier Mauro Andorno e il sindaco di Salussola Manuela Chioda.

La messa è stata celebrata dal Vescovo di Biella Monsignor Roberto Farinella insieme ai Consiglieri Ecclesiastici di Vercelli e Biella don Gian Mario Isacco e don Attilio Barbera. Durante la funzione sono stati offerti al Vescovo in segno di gratitudine contenenti i prodotti della terra coltivati dai Soci. Al termine della cerimonia Monsignor Roberto Farinella ha effettuato la consueta benedizione dei mezzi agricoli. La Festa del Ringraziamento è poi proseguita con il pranzo sociale che si è svolto al ristorante “L’Angolo” di Carisio.

“Dopo lo stop forzato dell’anno scorso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, siamo soddisfatti che quest’anno si sia potuto celebrare il Ringraziamento – commentano il Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il Direttore Francesca Toscani – La grande partecipazione dei nostri Soci e delle Autorità non può che inorgoglirci: si tratta di un momento molto sentito per tutti noi. Non si tratta solamente di un’occasione per rendere omaggio al raccolto, ma anche di una circostanza di aggregazione molto apprezzata”.