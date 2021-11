Contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese piemontesi

Fino alle ore 16.00 del 30 aprile 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili, le Micro, Piccole e Medie Imprese con unità locale operativa attiva in Piemonte e iscritte al Registro Imprese possono accedere all'incentivo della Regione Piemonte per la sostituzione dei propri mezzi aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale e per l'acquisizione di mezzi per gli spostamenti brevi, al fine di contribuire ad un miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell’aria.

Gli investimenti ammissibili riguardano: acquisto di veicoli aziendali a fronte di una contestuale rottamazione; acquisto di ciclomotori e motocicli per il trasporto di persone a esclusiva trazione elettrica, a fronte di una rottamazione di un ciclomotore o motociclo per il trasporto di persone oppure di un veicolo aziendale; velocipedi.

Il testo del bando e la modulistica sono disponibili sul sito di Unioncamere Piemonte: le richieste di informazioni specifiche potranno essere inviate via e-mail all'indirizzo bando.sviluppoambientale@pie.camcom.it

WEBINAR DI PRESENTAZIONE Le Camere di commercio del Piemonte, coordinate da Unioncamere Piemonte e in collaborazione con Regione Piemonte, organizzano un webinar di presentazione del bando che si terrà mercoledì 1° dicembre 2021 alle ore 11.00. Durante il webinar verranno illustrate le caratteristiche delle tre linee di finanziamento e verrà spiegato come presentare la domanda di contributo sulla piattaforma Webtelemaco.