Si infortuna al Pian della Ceva, in corso le operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Intervento del Soccorso Alpino nella valle di Oropa. Secondo le prime informazioni raccolte, un gruppo di persone, una quindicina circa, era impegnato in un’escursione al Pian della Ceva quando, per cause da accertare, uno di loro si sarebbe infortunato ad una caviglia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 19 di oggi, 21 novembre. Sono in corso le operazioni di soccorso e recupero del malcapitato ad opera delle squadre biellesi. Una parte della comitiva sarebbe già in viaggio verso il parcheggio delle Funivie di Oropa.

Seguiranno aggiornamenti.