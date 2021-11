Basket femminile, una Bonprix BFB acciaccata viene sconfitta da Pegli

Battuta d'arresto per le ragazze del Basket Femminile Biellese targato Bonprix. Tornano sconfitte dalla trasferta di Pegli per 71 a 37, risultato figlio di una giornata storta sotto tutti i punti di vista. Già assente Ricino, con Trucano a mezzo servizio per problemi alla schiena, durante la gara coach Fabbri perde per infortunio anche Guzzon che sicuramente salterà la trasferta dell'Under 19 di lunedì ad Arona.

L'inizio non era stato negativo. Il primo quarto si era concluso 13 a 12 per le padrone di casa. A metà gara solo una decina di punti divedevano le due squadre. Ma dal terzo periodo si è visto ben poco di tutto quello che di buono le ragazze hanno fatto vedere in questo primo scorcio di stagione. "Una battuta d'arresto che non ci deve far paura, anzi deve essere motivo per lavorare ancor più duramente in settimana per preparare la prossima partita" queste le parole di coach Fabbri a fine partite.

Sabato prossimo si torna a giocare tra le mura amiche. Ospite ai Salesiano ci sarà Lapolismile, squadra molto in forma che sta superando le aspettative di inizio campionato.