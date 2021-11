Attivata la fibra ottica a Crevacuore

La Società Open Fiber, nell’ambito del progetto BUL (Banda ultra larga) promosso da Infratel (società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico) con il contributo delle Regioni, sta realizzando una rete in banda ultra larga in tutte le Regioni per creare un’infrastruttura pubblica di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

In questo contesto i servizi di connettività sono stati attivati e diventati fruibili nel territorio di Crevacuore. Il progetto di sviluppo per il Comune ha previsto il collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home o fibra fino a casa) che consente di usufruire di una rete all’avanguardia, in grado di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti.