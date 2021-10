Biella, Teatro Sociale Villani verso il restyling da 1,6 milioni di euro, c'è il progetto definitivo

Un altro passo vero il mega restyling del Sociale di Biella da 1 milione 600 mila euro: la giunta di Palazzo Oropa ne ha approvato il progetto definitivo.

A portare avanti l'intento inserito nell'ambito del finanziamento Por Fesr 2014-2020 (Pisu 2), è un team con capogruppo un architetto di Arona, Enrico Marforio che ha vinto il bando a fine luglio.

Nel dettaglio, Palazzo Oropa ha previsto un pacchetto lavori per il teatro di piazza Martiri che prevede la sostituzione del graticcio in legno con un altro in metallo, la fornitura e la posa di luci a led, il restauro del palco in legno, la sistemazione del retro palco nonché la copertura del palco e l'isolamento del tetto. Non è poi tutto, perché il progetto prevede anche il rinforzo delle travature reticolari, la sostituzione dei pavimenti nella platea, la posa di display per informazione e sottotitoli durante gli spettacoli, la sistemazione dei bagni, l'eliminazione di tre file di poltrone per dare spazio all'orchestra sotto al palco, la sistemazione degli impianti elettrici, di aerazione e termico, oltre che tinteggiature e rifiniture varie.