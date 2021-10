Biella Corse, applausi nel fine settimana a Como, Bassano e Santo Stefano Belbo

Tutti al traguardo, con vittorie di classe e anche un podio assoluto. Questo, in sintesi, è stato il weekend della Scuderia Biella Corse, in gara in tre diversi rally e in tre diverse zone d’Italia: al 4° Rally Storico ACI Como, in Lombardia, al 38° Rally Città di Bassano, in Veneto, e infine al 3° Rally Trofeo delle Merende, in Piemonte.

Vittoria di classe per tutti e due gli equipaggi Biella Corse al via! Al 4° Rally Storico ACI Como, che si è corso questo fine settimana in coda al 40° Rally Trofeo ACI Como, Pietro Galfetti e Fabrizio Barenco su Opel Monza 3 TC2, hanno infatti chiuso al 4° posto assoluto, terzi di gruppo 3 e primi della classe H2/TC. Va anche ricordato che il pilota si è piazzato al secondo posto nella speciale classifica riservata agli “Over 60". “E’ stata una bellissima gara e ci siamo divertiti moltissimo” ha commentato al termine lo “svizzero di Biella Corse”. “Nella prova di venerdì abbiamo fatto un brutto tempo perché, dopo un’attesa di quasi un’ora a causa di un incidente nelle moderne, la concentrazione se n’era andata! Sabato invece è andato tutto bene anche se abbiamo dovuto accodarci allo strapotere di auto più performanti della nostra. Noi però abbiamo fatto tantissimi “traversi”, facendo divertire tutti!”.

I biellesi Marco Binati e Corrado Guelpa Rossetto, invece, in gara con una Volkswagen Golf GTI 4 A, hanno terminato la gara al 6° posto assoluto, secondi di gruppo 4 e primi della classe J2/A. In Veneto, dove questo fine settimana si è corso il 38° Rally Città di Bassano, ultima prova dell’IRC (International Rally Cup) 2021, Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi, con la loro Peugeot 208 VTI R2B, hanno chiuso al 34° posto assoluto, trentunesimi di gruppo R e sesti della classe R2B (se però vengono presi in considerazione soltanto i risultati validi per l’IRC, allora si deve parlare di 18° posto nell’assoluta, 16° nel gruppo R e 5° nella classe R2B). ”Eravamo partiti molto bene” ha commentato il pilota al termine “facendo il terzo tempo nella "power stage" di venerdì sera; poi, sabato, due errori nostri al primo giro ci hanno staccati dal gruppo dei primi. A quel punto abbiamo scelto di non rischiare dato che non ci giocavamo nulla in campionato; ciò nonostante abbiamo fatto molto bene l'ultima speciale, anche se era penalizzata dalla nebbia. In generale, nonostante la sfortuna che quest’anno ci ha costretto per ben due volte al ritiro, siamo soddisfatti della bellissima esperienza fatta in questo campionato!”.

Ed ecco il Trofeo delle Merende di Santo Stefano Belbo (provincia di Cuneo), dove, a fianco di piloti di altra scuderia, hanno gareggiato, con ottimi risultati, due navigatori “Biella Corse”, Luca Pieri e Stefano Bruno-Franco. Luca Pieri, al via con il pilota Massimo Marasso su di una Skoda Fabia Evo R5, è “andato a podio”, chiudendo la gara al 3° posto assoluto, di gruppo R e della classe R5. Un po’ più travagliata, invece, la gara di Stefano Bruno-Franco, al via con il “funambolico” Bruno Godino su di un’altra Skoda Fabia Evo R5. Hanno chiuso al 7° posto assoluto, settimi di gruppo R e della classe R5. “Siamo usciti di strada nello "shakedown" e non sapevo nemmeno se saremmo ripartiti” ha commentato Bruno-Franco al termine. “Devo dire che i tecnici di Miele sono stati bravissimi nel rimettere tutto a posto. La gara è andata bene anche se quelle prove sono difficili, strette e sporchissime. Guidare queste macchine in quelle condizioni è veramente difficile. Noi siamo andati bene, nonostante qualche "svarioncino" che è tipico del mio pilota, che conosco da tempo. Per me è stata un’esperienza bellissima! Era il mio esordio su di una R5, non ci avevo mai corso. E’ davvero "tanta roba", fantastica!”