Enduro moto, Anna Sappino è campionessa italiana per la decima volta

La prova di Langhirano, svoltasi domenica 24 ottobre in provincia di Parma, ha segnato la conclusione del campionato italiano di enduro 2021 e incoronato la biellese Anna Sappino come vincitrice assoluta della categoria femminile. Il risultato, conquistato dopo cinque prove in cui Anna ha mostrato sin dal primo momento la sua grinta e determinazione, segna un importante traguardo nella carriera della motociclista di Cavaglià rendendola campionessa nazionale per la decima volta.

La vittoria nelle prime tre prove, unita alla buona prestazione nella quarta, hanno dato ad Anna la certezza della vittoria e trasformato il ritmo dell’ultima gara: “È stata una sfida di conservazione – racconta Sappino – in cui non potevo permettermi di cadere e rovinare il lavoro precedentemente fatto. Quando si spinge per la vittoria – prosegue – l’adrenalina è molta e si è concentrati sull’obiettivo mentre, questa volta, ho dovuto badare di più a come gestire l’arrivo al traguardo. Per certi versi è stata una prova molto più tesa delle altre”.

Rivolgendosi al futuro Anna mostra di non voler mollare la presa sull’agonismo, ma c’è di più: “Continuerò a correre – racconta la campionessa – senza però partecipare ad altri campionati nazionali. Voglio dedicarmi alle mie allieve della scuola ‘Lady Enduro Project’, sono brave e andranno sempre più forte”.