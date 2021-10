DocBi, venerdì visita del laboratorio di incisioni di Rosella Malinverni

Il DocBi - Centro Studi Biellesi organizza per venerdì 29 ottobre una visita al laboratorio di incisioni di Rosella Malinverni (Biella Chiavazza, via E. Deamicis 14bis). Il ritrovo è fissato alle 17:30. Dopo alcuni cenni storici, l’artista spiegherà cosa si intende per “incisione” e illustrerà le tecniche più usate dagli artisti che si sono dedicati a questo appassionante metodo di riproduzione di immagini.

Seguirà una dimostrazione di un'operazione di stampa eseguita su un classico torchio a cilindri… ma non un torchio qualsiasi: la sua storia, iniziata a fine Ottocento, è collegata alla figura di Alfonso Sella – al quale è dedicata la mostra attualmente allestita allo “Spazio Cultura” della Fondazione CRB – e verrà raccontata durante l’incontro. Visti gli spazi ristretti i posti sono limitati: occorre quindi prenotarsi telefonando a 328 4243782. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid; l’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass e all’interno del locale è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. Rosella Malinverni nasce a Ponzone nel 1942.

Viene incoraggiata a sviluppare le sue precoci capacità artistiche dalla prof. Silvana Crida e in seguito si avvicina agli artisti della “Scuola di Trivero”. Apprende le tecniche di incisione presso il Centro di Arti Applicate Kandinskij. Conosce Placido Castaldi, il quale le cede il suo torchio di fine ‘800. Partecipa a vari concorsi e mostre. I suoi soggetti preferiti sono quelli legati al territorio biellese, beni culturali e naturalistici in genere.