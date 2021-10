Biella Next, prima gioia in campionato e omaggio all’amministrazione comunale

Prima vittoria casalinga per i giovani di Biella Next che pagano i primi due quarti con poca pressione difensiva e qualche problema su rotazioni verso Pick & Roll avversari. Rientrati dalla pausa aumenta la pressione difensiva ed è soprattutto il ritmo alto, alla lunga, a far recuperare palloni convertiti in punti che consentono di mantenere gli avversari a distanza di sicurezza.

Questa la formazione: Murta 23 – Finetti 9 – Blair 2 – Roncarolo 11 – Leonardi - Pollono – Rapano 11 – Perotti – Solari 1 – Murgia 2 – Loro 11 - Moscatelli 2

Nell’intervallo della partita il Presidente Pier Giorgio Castelli ha voluto omaggiare l’amministrazione comunale di Valdilana (rappresentata dall’assessore Pradeep Ferla) di una maglia marchiata Biella Next ringraziando per la disponibilità e collaborazione dimostrata.