Biella, cade a terra con la moto per evitare l'incidente e rimane ferito

Per evitare l'impatto con un'auto cade a terra con la moto e rimane ferito. Questa sarebbe, secondo le prime ricostruzioni, la dinamica del sinistro avvenuto ieri mattina, 11 ottobre, a Biella. Sul posto si è portato il personale del 118, insieme ai Carabinieri, per l'assistenza al centauro di 19 anni, rimasto ferito nella caduta e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.