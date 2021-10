Prevostura torna in gara con grande stile, Arias è vincitore (foto Studio Fighera per newsbiella.it e staff organizzatore)

Dopo il forzato anno di stop, parzialmente assorbito attraverso l’edizione Virtual, La Prevostura è tornata in calendario, reimpossessandosi del suo ruolo di classica di chiusura del calendario piemontese di Mtb e lo ha fatto in grande stile, con una giornata rimasta nel cuore di tutti coloro che hanno accettato la sfida della tappa conclusiva del circuito Nord Ovest Mtb.

L’effettuazione della corsa biellese è la piena dimostrazione che ormai siamo sulla via del ritorno alla piena normalità e che per il 2022 possiamo aspettarci un calendario esattamente com’era prima del “grande flagello” che ha fermato tutto. Bellissima gara a Lessona su 47 km per 1.400 metri, dove il vicecampione del mondo Marathon Diego Alfonso Arias Cuervo ha bagnato con una vittoria il suo nuovo status acquisito non più tardi di una settimana fa a all’Isola d’Elba. Il colombiano della Giant Polimedical ha gestito da par suo la corsa, allungando con sicurezza per andare a conquistare la vittoria in 1h57’16” accumulando un vantaggio di 1’11” su Alessandro Saravalle (Gs Aosta) che allo sprint ha preceduto Giuseppe Lamastra.

Nella gara femminile conferma il suo ottimo stato di forma l’ex azzurra di cross country Karin Tosato (Pavan Free Bike) che, dopo l’estemporanea escursione nel ciclismo su strada con il secondo posto alla GF Tre Valli Varesine, è tornata alle antiche abitudini trionfando in 2h31’02”, con 33” su Yara Sabrina Monte (racing Rive Rosse), terzo gradino del podio per Nicoletta Meli (Billy Team). In tanti hanno contribuito al ritorno ai massimi livelli della Prevostura, inserita nel calendario nazionale Fci e che ha goduto dell’appoggio della regione Piemonte, Provincia di Biella, Comuni di Lessona e Masserano, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Atl.Biella. Con loro, insieme agli sponsor, alle associazioni e ai tanti volontari dispiegati sul tracciato, si è completata una bellissima giornata di sport.