Calcio, al Vigliano si dimette Oliviero Mascheroni

“In data 30 settembre ho rassegnato le dimissioni da DG dell’Fc Vigliano. Premesso che ringrazio il presidente Paolo Daniele, persona corretta, e tutti coloro che hanno collaborato con me, ci tengo a sottolineare quanto segue: tale decisione non dipende dai risultati sportivi ma da una diversa metodologia di approccio sia decisionale che comunicativa della gestione sportiva. Il mio carattere e dna mi impongono di mettere l’imprinting su tutto ciò che faccio. Tale condizione, seppur nella condivisione degli obiettivi di medio e lungo termine, non è risultata fattibile nel lavoro quotidiano e da persona corretta ed uomo di sport ho deciso di fare un passo indietro. Rinnovo un sincero in bocca al lupo alla società Vigliano, alla squadra ed al mister Ariezzo con tutti i suoi collaboratori. Forza Ragazzi”.