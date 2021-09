A Pralungo si torna a fare “Quat pass"

Nuovi eventi sportivi non lasceranno gli amanti del podismo a stomaco vuoto. Domenica 3 ottobre, le strade di Pralungo ospiteranno la quarta edizione della gara non competitiva “Quat pass për Pralungh”, organizzata dall’associazione Genitori e Giovani con il supporto dell’associazione Pietro Micca e Biella Running.

La corsa, in partenza alle 10 dal polivalente (ritrovo alle 8.30), attraverserà le vie del paese su un percorso misto di 6 chilometri per gli adulti e di un chilometro per i bambini fino ai dodici anni, per loro la partenza sarà alle 11.30 con ritrovo alle 10.30. L’iscrizione è ad offerta libera a partire da un minimo di 7 euro per gli adulti e 3 per i più piccoli, il ricavato sarà dato in beneficienza a progetti per il sostegno dei bambini della scuole di Pralungo e delle loro famiglie. Garantito un pacco gara ai primi 100 iscritti.

Diversi sono i canali attraverso i quali è possibile ricevere informazioni aggiuntive, per esempio la pagina Facebook “quat pass për pralungh”, la mail genitoriegiovani@gmail.com, WhatsApp ai numeri 348.4964299 o 380.3064008 e contattando il responsabile dell’organizzazione Paolo Vialardi al 339.7150369 o alla mail biellarunning@libero.it.