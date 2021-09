Tassa di occupazione del suolo pubblico, tensioni al mercato di Biella

Mattinata animata al mercato di piazza Falcone a Biella, dove alcuni ambulanti spuntisti (senza posto fisso) non si dicono convinti di dover osservare la richiesta da parte della ditta concessionaria, del pagamento del suolo pubblico. Richiesta invece perfettamente lecita per il Comune.

<Negli altri Comuni queste cose non capitano - spiega Maria Malatrasi - . Questa mattina ci hanno detto che da domani dobbiamo pagare e anche versare quanto non abbiamo fatto fino a ora, quando il decreto dice che fino a fine anno non è dovuto>. <Non va bene così - commenta Mohamed Es Saket - la legge è legge>. Convinto di non dover pagare anche l'operatore Carlo Lanza: <Se non ci ascoltano andremo da un legale. Io faccio altri mercati e nessuno mi ha chiesto questo. Qui ci hanno fatto vedere una delibera del comune del 19 maggio, ma non è corretto>.

<La legge è chiara - spiega l'assessore al Commercio Barbara Greggio - : sono esentati gli ambulanti che hanno il posto fisso dal pagamento del suolo fino a fine anno, gli spuntisti no. Non ci siamo inventati nulla. Sono due situazioni completamente diverse>.