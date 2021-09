Debacle Ceversama, mister Modenese: “Ci vuole un cambio di mentalità”

Nella terza giornata del campionato di Prima Categoria Girone B debacle del Ceversama nella trasferta contro il Valdilana Biogliese, che ieri, domenica 26 settembre, si è imposto per 4-0.

Questa l’analisi del mister gialloblu, Davide Modenese, dopo la pesante sconfitta: “Un momento difficile, sia fisico che mentale: nella prima occasione che abbiamo concesso agli avversari abbiamo preso gol. Dopo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare su rigore, ma abbiamo preso la traversa. Azione dopo regaliamo, grazie al pasticcio della difesa, il secondo gol. Da quel momento la partita è radicalmente cambiata, dove gli avversari hanno preso più coraggio e noi abbiamo il colpo, segnandoci tre reti. Nel secondo tempo siamo rimasti in 10 con qualche giocatore acciaccato.”

“Non parlo delle numerose assenze che avevamo, - continua Modenese – ma, dopo che concedi a 5-6 giocatori di segnare, fai fatica. Questo non deve essere un alibi, perché sennò nascondiamo gli errori che facciamo settimanalmente"”

"Ci vuole un cambi d mentalità. - dichiara il mister - Quindi mi appello a tutto il gruppo che deve fare molto di più e deve essere unito: altrimenti in questi momenti difficili non riusciremo ad uscirne: per me il primo responsabile è sempre l’allenatore. In settimana farò una riflessione con la società per verificare s’è il caso di continuare, perché questa squadra non può arrendersi così facilmente. Ci sono dei valori importanti, che probabilmente questo anno e mezzo di Covid, qualcuno ha dimenticato di avere. Questa squadra deve dare delle risposte principalmente alla società”.

CRONACA. Al 10’ c’è una possibilità di BRAZZALE, che colpisce la balla dopo un cross di VAGLIO, ma finisce sulla traversa, ma riesce a recuperare la SCACIANOCE segnando l'1-0. Al 22’ MANCINO crossa basso, facendo arrivare la palla a BRAZZALE, che calcia largo. Al 28’ c’è un calcio d’angolo per il Ceversama: fallo di mano di FERRIGNO e calcio di rigore: calcia ROMUSSI che colpisce la traversa. Al 31’ FRIDDINI riesce a rubare la palla a CANDELA e la passa a BRAZZALE, che porta la sua squadra in vantaggio di due gol: 2-0. Al 43’ MANCINO scappa sulla destra, passando la palla al centro: per liberare l’area di rigore CASTELLO fa autogol: 3-0 Al 49’ il Ceversama rimane in 10 per l’espulsione di APOLLO per doppia ammonizione. Al 58’ c’è una bella azione di CAVALLI, ma il tiro viene deviato in calcio d’angolo. Al 84’ FRIDDINI porta a spasso l’intera difesa, e tira: sulla ribattuta SCACCIANOCE segna il 4-0.

TABELLINO

Ceversama: Sazimanoski, Castello (69’ Melzi), Gaio, Porta (53’ Esposito), Teagno, Candela, Apollo, Sapone (53’ Umeroski), Romussi (78’ Celli), Sacchet, Bizzocchi (53’ Rosso).

Valdilana Biogliese: Di Paolo, Santacaterina, Salgarella, Ferrigno (53’ Cavalli), Filipazzo, Vaglio Ostina, Mancino (66’ Fermon), Rihane, Friddini (85’ Lorenzo), Scaccianoce (85’ Teodori), Brazzale (69’ Gagna).