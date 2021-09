Alla Rivetti 500 atleti per la terza edizione del trofeo "Triathlon dell'Orso"

Tutto pronto all'impianto sportivo Massimo Rivetti per la terza edizione del Triathlon dell'Orso, Città di Biella. La manifestazione, organizzata da In Sport e Iron Biella, è in programma domenica 5 settembre e coinvolgerà più di 500 atleti delle categorie giovanili tra i 6 e i 20 anni.

Spiega Alberto Angelino, delegato regionale della FITRI, federazione italiana triathlon: «La gara sarà valida come finale del circuito nord ovest giovanile e tappa del circuito piemontese giovanile. Parteciperanno atleti provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle D'Aosta e, in forma sperimentale, coppie di atleti Special Olympics». L'inizio delle gare è alle 9.30, chiusura alle 18 con le premiazioni delle varie categorie. Sette le categorie in gara: mini cuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi, youth A, youth B e junior. Per ognuna sono previste frazioni di nuoto, bicicletta e corsa di lunghezza differente. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19. L'evento quest'anno avrà anche un'appendice sportiva, con una seconda manifestazione che si svolgerà sabato 4 sempre alla Rivetti.

Spiega Gabriele Pivano, responsabile di In Sport Piemonte: «Abbiamo pensato ad una gara che potesse essere innanzitutto divertente. E così è nata l'idea di organizzare il "Corri, nuota, corri". Si svolgerà nel lido estivo del nostro impianto sportivo e gli atleti dovranno effettuare un circuito di 250 metri di corsa, 200 di nuoto e altri 250 di corsa».

Sarà una sfida non competitiva a eliminazione alla quale parteciperanno 32 squadre per un totale di 64 atleti, con formula che prevede sedicesimi, ottavi, quarti e finale. Pacco gara e tatuaggio per tutti gli iscritti e premiazione per le prime tre squadre classificate. La gara si svolgerà alle 19 (ritrovo ore 18). Per informazioni contattare Alberto (388 831875), Giuseppe (339 7557623) o scrivere a info@ironbiella.it (www.ironbiella.it). Sponsor dell'evento saranno Acquatec, Natural Boom, Campagnolo, Bar Piscina Rivetti e Botalla Formaggi.