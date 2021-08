Motocross: In partenza il trofeo MOTOASI a Ronco Biellese

in partenza il trofeo MOTOASI a Ronco Biellese

Rombano i motori a Ronco Biellese, alle pista della società sportiva A.S. Valgrande, domenica 29 agosto appuntamento con il trofeo MOtoasi MX1-MX2-MINI-OVER 50, valido anche per campionato svizzero.

I piloti che vorranno partecipare potranno iscriversi direttamente domenica e correre sul circuito con le gare che si alterneranno dalle 9 alle 18.

Per la prima volta quest'anno, verrà premiato il primo classificato nella categoria mini con il trofeo in memoria di Genny Billotto, figlia del presidente Giancarlo Billotto di A.S. Valgrande.