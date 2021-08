All'ex Istituto Losana la scuola innovativa Big Picture Learning

Nata nel 2016, la scuola Big Picture Learning lavora a un nuovo progetto, con nuovi spazi, per accogliere ancora più studenti. L'occasione è data dall'accoglienza per i prossimi due anni, della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane. Negli stessi spazi resta l’Istituto <Asilo Biella Piano> gestito dalla omonima Fondazione e con cui avrà un rapporto di vicinanza grazie agli spazi esterni adiacenti. L’accordo sui nuovi spazi, siglato per necessità in tempi rapidi e per permettere alla scuola di essere operativa sin dai primi giorni di settembre, ha avuto il supporto del Vicario Generale don Paolo Boffa Sandalina e il benestare del Vescovo Monsignor Roberto Farinella. <In un periodo d’incertezza dettata dal periodo che stiamo tutti vivendo, l’incontro con la Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane - dice Fabio Pirola, cofondatore e preside di Big Picture Learning Italia - rincuora e apre a una visione di speranza verso il futuro: sempre più sono i ragazzi che, durante l’anno, ci chiedono da tutta Italia di frequentare la nostra scuola e ora abbiamo il tempo per lavorare per aiutare ancora più giovani a trovare la propria strada e il proprio equilibrio>.

Big Picture Learning è un’organizzazione no profit internazionale che da oltre 25 anni e con oltre 300 scuole nel mondo, aiuta i giovani a trovare la propria strada nella vita e a potenziare il proprio talento: è annoverata tra i 10 modelli scolastici più innovativi al mondo. Tra i principali sostenitori del progetto Big Picture Learning Italia si annoverano Banca Sella, Circolo dell'Innovazione di Torino, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Fondazione CRB, Fondazione Marco Falco, Fondazione Sella, Fondazione Zegna, Mondoffice, Sellalab, Slidequeen e Sinthema, oltre a numerose startup e istituti scolastici del territorio. Le attività della scuola, la cui ripresa è programmata per il 1 settembre, prenderanno vita nei nuovi locali non appena ottenuti gli ultimi permessi d’idoneità degli spazi. Per maggior informazioni sul progetto si visiti il sito: www.bigpicturelearning.it