Liti e molestie, diversi gli interventi dei Carabinieri nel biellese

Non si placano le liti in famiglia, tra vicini e le molestie perpetrate da ubriachi nei luoghi pubblici. Ogni giorno i Carabinieri sono chiamati ad intervenire in decine di situazioni per riportare la calma e ripristinare la sicurezza delle persone e dei luoghi. Sarà il caldo, saranno una serie di fattori scatenanti dati dal periodo, fatto sta che il biellese risulta una provincia litigiosa e il malessere che si riscontra un po' in tutta la nazione si ritrova anche nella realtà provinciale. Gli uomini dell'Arma sul territorio intervengono sempre in modo tempestivo e quasi sempre hanno la capacità di portare a miti consigli i contendenti prima che arrivino a gesti estremi.