Bayernland: da più di 50 anni prodotti di qualità

Ci sono aziende che hanno fatto la storia e tra queste c’è Bayernland, una realtà che da oltre 50 anni si distingue sul territorio italiano. La storia di Bayernland in Italia inizia nel 1970 a Vipiteno. Da allora Bayernland ha saputo farsi strada sugli scaffali della distribuzione moderna italiana inserendo nuove referenze come formaggi affettati, la mozzarella innovativa in sfoglia e julienne, il burro e la panna di altissima qualità.

Con una rete capillare di distribuzione, passione per il proprio lavoro e voglia di innovazione, Bayernland è diventata un’azienda leader nel settore caseario ma soprattutto ha saputo conquistare l’affetto dei clienti con prodotti latticini e latte di prima qualità.

Bayernland: una storia di successi lunga più di 50 anni

Se c’è un’azienda che ha fatto la storia dell’industria casearia è sicuramente Bayernland: il brand specializzato nella produzione e distribuzione di formaggi e latticini di altissima qualità ha festeggiato lo scorso anno il 50esimo anniversario di attività in Italia. Dopo 50 anni di successi in Italia, l’azienda ha deciso di migliorare la strategia commerciale, diventando sempre più un punto di riferimento. A cambiare è stata soprattutto la strategia di comunicazione che ha permesso all’azienda di essere sempre più conosciuta anche ai pochi che ancora non la conoscevano. Ma soprattutto Bayernland è un marchio che non si ferma e continua il processo di innovazione: dopo il lancio di una linea senza lattosio l’azienda si sta muovendo per produrre confezioni green e plastic free, dimostrando ancora una volta la voglia di stare al passo con le esigenze dei clienti e del mercato.

Il prodotti Bayernland realizzati con latte di qualità sinonimo di sicurezza

Tra gli alimenti che consumiamo fin da piccoli c’è il latte: ricco di calcio, gustoso e sano. Bayernland però ha fatto di più, non si limita a proporre prodotti gustosi ma punta moltissimo sulla qualità. Il processo di produzione dei prodotti Bayernland ha un procedimento molto preciso e controllato su tutta la filiera. Bayernland è sinonimo di qualità e genuinità, arrivando così al cuore di moltissime famiglie proprio per i controlli che vengono fatti già alla fase di mungitura in modo preciso e puntuale.

Bayernland e i prodotti senza lattosio

Non è una tendenza, i prodotti senza lattosio sono sempre più richiesti nel mercato italiano e il motivo è semplice: sono sempre più le persone intolleranti o con problemi di digeribilità che non vogliono rinunciare al piacere dei prodotti a base di latte ma devono trovare una soluzione. Bayernland si dimostra ancora una volta attenta verso le esigenze dei clienti e già dal 2018 ha messo in vendita una gamma completa di prodotti con meno dello 0,01% di lattosio. Tra le varianti senza lattosio troviamo formaggi affettati, l’edam, la caciottina e la mozzarella. Se vuoi scoprire di più dai un’occhiata a www.bayernland.it dove è possibile scoprire l’intera gamma di prodotti.

Il legame con il mondo digital

L’innovazione per Bayernland non passa solo dai prodotti ma anche dal modo di comunicare; il brand ha puntato tantissimo sul settore digitale investendo molto in progetti di digital marketing pensati per rafforzare l’immagine del brand. Il marchio ha scelto di collaborare con quattro food blogger selezionate per essere in target con la comunicazione del brand entrando in contatto con il bacino delle loro community. Le influencer hanno ricevuto una box frigo contenente alcuni dei prodotti top. Non si tratta del primo esperimento in merito firmato da Bayernland, a questo si aggiunge la collaborazione con il canale Youtube Il Rifugio Perfetto specializzato nella produzione di ricette rapide e golose. Pur mantenendo saldo il livello di qualità, Bayernland ha capito l’importanza dell’innovazione e ha scelto di sfruttare la potenza dei social e del digitale per rafforzare ancora di più la propria immagine. La voglia di innovazione, cambiamento e il mettersi in gioco restano alcuni dei tratti distintivi di Bayernland.