Cavaglià in festa con la Fringuel Red Cup, ecco il programma al Golf Club FOTO

Cavaglià in festa con la Fringuel Red Cup, ecco il programma al Golf Club

L'ultimo sabato del Golf Club Cavaglià è stato animato da uno degli eventi più attesi della stagione, la gara/festa Fringuel Red Cup (18 buche a squadre di 4 giocatori) by Falegnameria Nunziata. Si è giocato con formula pro-am modificata (due score su quattro ma a turno chi aveva la pallina rossa dove segnare la buca).

Ha vinto il 1° lordo con 63 punti il team composto da Davide Baroni-Daniele Tonso-Marco Librasi-Massimo Stesina. Nel netto al 1° posto con 88 punti Donatella Villa-Ivo Doati-Gabriele Rizzi-Cinzia Codemo, seguiti con 86 da Gilberto Manfredo-Giorgio Andrigo-Sandra Ravani-Marco Brocchetti 86. Nearest to the line - buca 16 Filippo Peretti Cucchi con m. 1,11. Premio a sorpresa per Giuseppina Brignoli-Tiziana Brignoli- Bruno Carmagnola-Paolo Mignano. Premio speciale Dress code alle elegantissime portacolori del team girls: Giulia Meggiorin, Elena Rossi, Prisca Rolando e Monica Corallino. A chiudere la serata una vivace cena all’aperto con il sottofondo della musica live.

Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito con semifinale nazionale Challenge By Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià 36, 1° Netto Paolo Brusa Cavaglià 38, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 37, 3° Netto Filippo Fornera Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Stefano Villa Cossato, 33 2° Netto Rosario Baldi Cavaglià 33, 3° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 33. 3a categoria: 1° Netto Alberto Cervino Cavaglià 45, 2° Netto Cristina Ferla Cavaglià 43, 3° Netto Enrica Aprile Cavaglià 40. Questo, invece, il programma del weekend al Gc Cavaglià. Giovedì si giocherà in trasferta l’interclub vs Gc Courmayeur nell'ambito della gara Golf Tournament 9 al Cubo.

Nel fine settimana sono previste due gare con finale nazionale diretta. Sabato farà tappa il circuito Olio Dante Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie). Dopo la premiazione rinfresco. Domenica tornerà il circuito Golfimpresa (18 buche Stableford 3 categorie ).