Inner Wheel Club di Biella, Sabrina Thea è la nuova presidente

Passaggio di consegne per l’Inner Wheel Club di Biella. Da Giliola Rosso la presidenza per l’anno 2021-2022 passa a Sabrina Thea. La tradizionale cerimonia del passaggio del Collare si è svolta lunedì 5 luglio nel corso della conviviale organizzata nella splendida location del Circolo Sociale Biellese nel consueto clima di amicizia, cooperazione ed entusiasmo alla presenza di socie, familiari e amici del Club.

Durante la serata la presidente uscente ha ricordato le numerose attività svolte nel corso dell’anno sociale appena concluso e i risultati raggiunti nonostante il momento particolarmente difficile dovuto alla pandemia e alla necessità di operare in prevalenza con incontri online, per le misure anti Covid. In particolare Giliola Rosso ha illustrato i service sul territorio realizzati con grande energia dal Club dedicati sia a progetti di solidarietà, tra cui Fra’ Galdino e la Casa per l’Autismo che a iniziative di tipo culturale, come i festival #Fuoriluogo e ContenporaneA. Tra gli ospiti presenti per la consegna dei fondi Daniela Oioli e Laura Ughetto, (La Casa per l’Autismo), Mimmo Foglia (Fra’ Galdino), Stefano Zucchi (Caritas Diocesana Biella), Gianni Crestani, (#fuoriluogo) e Irene Finiguerra (ContemporaneA).

La neo presidente Sabrina Thea ha ringraziato le socie per l’incarico conferitole promettendo grande impegno nell’organizzazione degli eventi che verranno realizzati nel corso dell’anno sociale. La cerimonia è stata arricchita dall’ingresso nel Club di una nuova socia, Ambra D’Urso e dalla presenza di Maria Luisa Bertotto, Delegata su Biella dell’Accademia Italiana della Cucina, con un intervento dedicato a illustrare le attività e gli scopi dell’associazione.