Tre bande musicali per un concerto da non perdere. Questa sera, lunedì 5 luglio, si terrà l'appuntamento con la rassegna di Musica in Piazza al chiostro di San Sebastiano di Biella. Per l'occasione si esibiranno alle 21 le bande di Gaglianico, Ponderano e Cerrione. In caso di pioggia l'evento si terrà nella Basilica di San Sebastiano.