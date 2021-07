Calcio giovanile, Città di Cossato in campo contro Torino, Pro Vercelli e Novara

Giornata storica, quella di ieri, che testimonia la crescita del Città di Cossato in questi 5 anni. Sul campo di frazione Parlamento, infatti, la compagine cossatese ha affrontato il Torino.

Il match appartiene al programma del Campionato Esordienti Elite che vede iscritte le Scuole Calcio Elite del Piemonte, tra cui le società professioniste. “Il Città di Cossato è l'unica rappresentante per la Provincia di Biella – spiegano dalla società – Sempre ieri si è disputata amichevole con la Pro Vercelli per i nostri 2010 mentre prossima settimana sarà il turno del Novara Calcio per i 2006”.