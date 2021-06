Pugilistica Biella Boxe, due medaglie e ottimi risultati per tre atlete in Abruzzo

Una medaglia d’oro, una d’argento e un’uscita ai quarti di finale per le tre atlete che la Pugilistica Biella Boxe ha portato, in rappresentanza del Piemonte, ai campionati italiani Schoolgirl, Junior Youth che si sono svolti nel weekend a Roseto degli Abruzzi. Ancora una volta Matilde Ferraris ha conquistato il gradino più alto del podio aggiudicandosi la finalissima della categoria 54 chili junior contro la ostica ragazza siciliana, Sharon Cancemi, che ha lottato fino all’ultimo secondo ma nulla ha potuto contro una Matilde a dir poco strepitosa, che ha sempre condotto il match mantenendo la lunga distanza.

In semifinale la biellese ha sconfitto Federica Ellidella Lombardia, campionessa italiana lo scorso anno con le schoolgirl e ancora imbattuta. L’atleta biellese della Nazionale - al suo secondo titolo italiano - aveva all’angolo il suo maestro di sempre, Vincenzo Frascella, che l’ha allevata sin da quando era ancora in giovanile. Ora dovrebbe ricevere la convocazione per i prossimi campionati europei. Medaglia d’argento e un pizzico di dispiacere per Sara Moksiti nella categoria Shoolgirl 60 chili che in finale non ha saputo sconfiggere la brava atleta toscana, Sara Gasperini, pur sapendo di esserne superiore per tecnica. Stavolta la stanchezza e l’emozione hanno giocato un brutto scherzo alla brava atleta della Pugilistica Biella Boxe che per gli allenamenti si avvale delle sale messe a disposizione dalla Palestra Fit 4 You di via Friuli a Biella.

In semifinale, Sara ha sconfitto Carlotta Caliciotti del Lazio. Non è invece riuscita a superare l’ostacolo dei quarti di finale la Youth Francesca Laura Biondo che si è arresa al termine di un match molto tirato alla brava atleta delle Marche, Alessia Corradetti, con una ventina di match all’attivo e una maggiore esperienza rispetto alla biellese che si è avvicinata al pugilato olimpico da nemmeno un anno.