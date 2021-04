Accu-Tech si amplia e acquisisce Accumulatori Elettrici Piemontesi di Benna FOTO

Nel territorio biellese, Maurizio Trucci di Accu-Tech dal 1991 si occupa di accumulatori con l’impegno certificato da un’esperienza acquisita negli anni sulle batterie industriali dei carrelli elevatori, per le quali offre da sempre noleggio, manutenzione, diagnosi ed assistenza, installazione o sostituzione ed i servizi di ricarica.

Accu-Tech è inoltre un’importante presenza nelle batterie trazione leggera (Piattaforme_lavapavimenti) e nel settore del recovery UPS, antifurti, nei sistema di produzione e efficienza energetica, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, Wall_ Box e Colonnine di ricarica per auto elettriche.

Da molto tempo Accu-Tech mirava ad un ampliamento della sua gamma di prodotti e servizi, cosa che è avvenuta poi nel 2020 acquisendo la storica azienda A.E.P. Accumulatori Elettrici Piemontesi di Benna, dove oggi è possibile trovare consulenza e vendita al dettaglio di batterie a 360°.

La vasta gamma e disponibilità immediata dei principali marchi e modelli di batterie in commercio, riguarda i normali mezzi come auto, furgoni, camion per passare poi all’importantissimo settore moto, auto d’epoca e da gara o il settore agricolo per trattori, tagliaerba e motocoltivatori.

Per informazioni: Accu-Tech Sas Strada Trossi 4/a,13871 Benna (BI)

Tel: 015.28100 / 015.2558061

ww.accu-tech.it - info@accu-tech.it