Ginnastica Biella, tanta grinta e impegno: ecco i risultati delle giovani Silver

Domenica 28 marzo, presso la Tigers Accademy di Pianezza, si sono svolte le prove a squadre Silver del Campionato di Serie D.

“Le giovanissime della Ginnastica Biella alla loro prima esperienza agonistica non hanno raccolto quanto meritavano per il loro impegno, ma questa giornata e servita loro per fare esperienza – spiegano dalla società - Nella categoria Allieve sono scese in pedana, Agata Colombo, Giulia Begni, Giulia Fontanella, Camilla Coda e Uka Klarissa, mentre per la Junior hanno gareggiato Andrea De Mori, Alice Veronese, Arianna Baiguera e Alice Fontanella. Accompagnate come sempre da Irina Sitnikova, le ragazze si sono comportate bene comunque, dimostrando coesione e voglia di apprende. Le occasioni per ben figurare non mancheranno. A tutte le atlete, un grosso augurio per i prossimi impegni”.