Valdilana in lutto per il 62enne Giorgio Lazzarini, stroncato da un male incurabile

La comunità di Trivero Valdilana è in lutto per Giorgio Lazzarini, 62 anni, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo a causa di un male incurabile. Originario di Bergamo, si è trasferito in provincia 25 anni fa. Qui ha conosciuto la donna che è poi diventata sua moglie, Giuseppina Galante: con lei ha condiviso gli ultimi 19 anni della sua vita e dalla loro unione è nata Alice, oggi sposata con Andrea e mamma del piccolo Samuel. A piangere la sua scomparsa anche la sorella Nadia e i fratelli Angelo, Dario e Gino con le rispettive famiglie.

Era conosciuto in paese per il suo lavoro di metalmeccanico, un mestiere che ha sempre svolto. "Era ben voluto da tutti - lo ricorda commossa la moglie - ed è sempre stato un grande guerriero. Il 27 settembre 2017 avevamo sconfitto il "mostro" con un trapianto, ma dopo più di tre anni, lo scorso mese, la malattia si è ripresentata".

A motivo del suo vissuto, la famiglia di Giorgio chiede donazioni all'Istituto Nazionale Tumori di Milano a chiunque avesse avuto l'intenzione di portare dei fiori alle esequie: "L'Istituto è stato importante per tutto il nostro percorso e dall'inizio abbiamo sempre effettuato donazioni all'ente. Questa era la sua volontà".

Il funerale, a cura delle onoranze funebri Strobino, si svolgerà sabato 27 marzo alle 11, nella chiesa parrocchiale di Ponzone. Alle 20 di questa sera, 26 marzo, la stessa parrocchia ospiterà la corona.