Sterpaglie e sottobosco a fuoco nei pressi della Trossi FOTO e VIDEO

Sono in corso in queste ore le operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, nei boschi adiacenti alla Strada Trossi di Gaglianico. Sul posto stanno lavorando due mezzi dei Vigili del Fuoco e una squadra dell'Antincendi Boschivi. Con loro anche i Carabinieri Forestali. Probabilmente, come nella maggior parte dei casi, si è trattato di un abbruciamento volontario di residui vegetali, poi sfuggito al controllo di chi lo aveva appiccato.

A tal proposito ricordiamo che proprio da oggi, 26 marzo, è in vigore lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Ciò comporta il divieto, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, di compiere azioni determinanti a innescare un incendio anche solo potenzialmente: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali (leggi qui).